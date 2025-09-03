中国では日本との戦争に勝利した80周年の記念として、大規模な軍事パレードが行われた。20カ国以上が出席する中で、中国・ロシア・北朝鮮のトップ3人が初めて一堂に会し、親密ぶりをアピールした。中国・ロシア・北朝鮮のトップ3人が初めて…世界に見せつけるかのように、肩を並べて歩く3人。中国の習近平国家主席とロシアのプーチン大統領、そして北朝鮮の金正恩総書記だ。歩いているさなか、こんな会話が聞こえてきた。習主席：