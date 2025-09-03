バレーボール女子の世界選手権（３日、タイ・バンコク）、準々決勝が行われ、世界ランキング４位の日本は同８位のオランダに３―２で逆転勝ち。２０１０年大会以来、１５年ぶりのメダルに王手をかけた。世界選手権２連覇中のセルビアを下したオランダに競り勝った。第１セットは序盤から高さのあるブロックに苦戦。９―１３から４連続得点で一度は追いつくも、後半に引き離されて失った。第２セットは７―１０から８連続得点。