日本ハムは３日、ロッテ（ＺＯＺＯマリン）と対戦し１―２で惜敗。痛い黒星を喫した。今季２度目の先発マウンドに上がったドラ１二刀流ルーキー・柴田は初回、先頭の高部に右翼線二塁打を浴びると続く西川の右前適時打で先制点を献上。幕張名物の強風にも悩まされ苦しいスタートを強いられたが、２回以降は走者を出しながらも得点を許さず。３回５１球を投げ５安打１失点で乗り切った。ただ、同点で迎えた４回から２番手でマ