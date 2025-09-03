THE YELLOW MONKEYが、最新アルバム『Sparkle X』を引っ提げたツアーのセルフアンコール4公演＜TOUR 2024/25 Sparkleの惑星X -ネ申-＞のグランドファイナルを迎えた。この＜TOUR 2024/25 〜Sparkleの惑星X〜＞は、【BLOCK.1】【BLOCK.2】【BLOCK.3】という3部構成で、90年代にリリースしたアルバム『jaguar hard pain 1944-1994』『smile』『FOUR SEASONS』の3作品と新作アルバムの『Sparkle X』をコラボレーションさせたライブで