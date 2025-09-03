moon dropが、映画『アオショー！』の主題歌となっている楽曲「ブルーフィッシュ」のミュージックビデオを映画公開日である9月5日(金)21時にプレミア公開することが発表された。「ブルーフィッシュ」は、映画で描かれる瑞々しくもかけがえのない青春の日々を想起させる純度100%のポップロックで、ピアノとストリングスをベースにしたバンドサウンドにまっすぐな気持ちを伝える淡いラブソング。ミュージックビデオは、大きな水槽が