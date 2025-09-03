ハク。自主企画イベント＜ハク。の日＞が8月9日、大阪・心斎橋Music Club JANUSにて開催された。同ライブのアーカイブ映像が一度限り配信されることが決定した。自主企画イベント＜ハク。の日＞は、チケットソールドアウトを受けてYouTube生配信を実施。そのアーカイブが9月8日21時よりオフィシャルYouTubeチャンネルにて配信される。ライブ映像の最後には新たなお知らせも予定しているとのことだ。なお、同ライブ映像より「dedede