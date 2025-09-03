◆パ・リーグロッテ２―１日本ハム（３日・ＺＯＺＯ）最後までマウンドを守り切った。１点リードの９回２死。ロッテ・種市篤暉投手は「正直、鳥肌がたちましたけど、きょうは僕の日たと思って最後マウンドで全力で投げました」。昂ぶる気持ちを抑えて最後の打者を打ち取ると、昨年８月１１日のオリックス戦（ＺＯＺＯ）以来となる完投で６勝目を挙げて笑顔がはじけた。完投の要因を「真っ直ぐだと思います」と挙げたように、