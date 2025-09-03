◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日５―２阪神（３日・バンテリンＤ）阪神・伊藤将司投手が６回１０安打５失点で今季初黒星を喫した。１―０の５回に暗転した。２死一、二塁から上林に右前同点打を浴びると、続く細川に「うまく打たれてしまった」と３ランを被弾。６回にも石川にソロを許した。「先制してもらったのに長打で一気に勝ち越しを許してしまった。自分の任された試合でゲームを作ることができずに悔しい」と肩を落とした。