◆バレーボール男子強化試合第２戦（３日、東京・有明アリーナ）世界選手権（１２日開幕、フィリピン）に向けた壮行試合第２戦が行われ、世界ランク５位の日本は、同１５位のブルガリアと対戦した。最終第５セット（Ｓ）は４Ｓに続き石川祐希、高橋藍ら主力メンバーを温存。４Ｓ終盤の勢いのまま西山大翔がスパイクを決め先制。３―１から甲斐優斗が連続得点を挙げ、点差を広げた。１０―６からは大塚達宣が鋭い一本を決め、