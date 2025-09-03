◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島２―１ＤｅＮＡ（３日・マツダ）ＤｅＮＡがまさかの失策２つで逆転負けを許し、４位広島に再び１ゲーム差まで詰め寄られた。試合を動かしたのはＤｅＮＡだった。５回１死二塁、筒香が大瀬良の１４２キロ直球を左翼線に運んだ。二塁走者・蝦名が生還して１点を先制した。しかし直後の５回、先頭・菊池の打球を遊撃手・京田がファンブルして塁に出す。その後、１死二、三塁となって代打・前川の打球