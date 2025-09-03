北山宏光さん（39）が長編実写ゲーム『AKIBA LOST』で主演することが発表されました。作品は日本テレビ、日テレ アックスオン、イザナギゲームズの業界を超えた制作チームが手がけます。北山さんが演じるのは、かつて“天才クリエイター”と呼ばれた新城大輝。未解決事件をテーマにした新作ゲームの開発発表を機に不可解な失踪事件が起こり始めるサスペンスゲームです。プレーヤーは主人公の新城と6人の女性キャラクターを切り替え