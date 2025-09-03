◇パ・リーグロッテ2―1日本ハム（2025年9月3日ZOZOマリン）ロッテ先発の種市が今季初完投勝利で6勝目を挙げた。9回116球を投げて4安打1失点。2桁11三振を奪い「（完投は）1年ぶりなんで凄く気分がいい。いらない四球が一番の反省点。なんとか完投できて良かった」と笑顔で振り返った。自身の初完投と同時に、今季117試合目でチームにとっても初完投勝利。「知っていた」と話した右腕は「今日は僕の日だと思って最後