◇パ・リーグロッテ2―1日本ハム（2025年9月3日ZOZOマリン） ロッテ・藤岡が値千金の一発を放った。1―1の同点に追い付かれた直後の4回、先頭打者で右中間に決勝の4号ソロ。「打った瞬間入るな、と思った。状態は少しずつ良くなっている。これからもっと勝てるように頑張っていきたい」と振り返った。この本塁打で、8月30日ソフトバンク戦の第2打席から10打席連続出塁。打線を引っ張る主将は、1失点完投勝利の先発・