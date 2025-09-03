バレーボールの男子日本代表（世界ランク5位）は13日初戦を迎える世界バレーに向けた強化試合（3日、江東区・有明アリーナ）2戦目。日本はブルガリア（同15位）に3ー2（25ー18、23−25、21ー25、25ー17、15ー10）で2連勝した。【写真を見る】ブルガリアとの強化試合2戦目スタメンはキャプテンの石川祐希（29）、大宅真樹（30）、宮浦健人（26）、西本圭吾（26）、佐藤駿一郎（25）、郄橋藍（24）、リベロは小川智大（29）が