「バレーボール女子・世界選手権、日本３−２オランダ」（３日、バンコク）準々決勝が行われ、世界ランク４位の日本は、同８位のオランダにフルセットの激闘の末、３−２で勝利し、４強入り。２０１０年大会以来１５年ぶりのメダルに王手を掛けた。準決勝は米国−トルコの勝者と対戦する。３連覇を狙ったセルビアを下して勝ち上がってきたオランダの高さに、佐藤淑乃、主将の石川真佑、和田由紀子らを中心とした攻撃で対抗。