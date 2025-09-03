バレーボールの世界一を決める戦い“世界バレー”。決勝トーナメントの準々決勝が日本時間3日、タイ・バンコクで行われ、女子日本代表（世界ランク4位）はオランダ（同8位）に3ー2（20-25、25-20、22-25、25-22、15-12）で逆転勝利。準決勝進出を決め、2010年の銅メダル以来15年ぶりとなるメダルまで、あと1勝とした。【一覧】世界バレー女子8月23日、男子9月13日開幕！ 日程＆日本代表登録メンバー2010年の銅メダル獲得以来となる