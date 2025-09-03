9月3日、M!LKの佐野勇斗がInstagramを更新。秋ドラマで桜田ひよりと共にダブル主演を務めることを報告し、反響を呼んでいる。【写真】W主演・桜田ひよりとのビジュアルも公開佐野は、自身のInstagramアカウントにて、10月8日より放送開始の日本テレビ系ドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』に出演することを報告すると、「念願だったGP帯主演を桜田さんと務めさせて頂く事に、とても嬉しく光栄に思っています。」とコメント。