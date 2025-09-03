楽天グループは、旅行予約サイト「楽天トラベル」で、日本航空（JAL）のフライトと宿泊がセットになった「JAL楽パック」で9月2日から5日までセールを実施する。国内線全路線が対象となるものの、対象座席数には制限がある。旅行期間は9月3日から2026年3月31日帰着分まで。また、先着30枚限定で1万円割引クーポンも配布する。