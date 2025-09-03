『妻が別れを告げる時1』（きなりみや：漫画、古川あさこ：原案/KADOKAWA）第5回【全13回】【漫画】『妻が別れを告げる時（1〜2巻）』を第1回から読む幸せを誓って結婚したはずなのに、夫は妻を裏切っていた。単身赴任中の夫を信じて待っていた妻、多忙な経営者の夫を支えていた妻…それなのに夫は妻を欺き、背信行為に及んでいた――。浮気や不倫にモラハラ、もう我慢できない！ 一生の復讐になるよう思い知らせてから、縁を切っ