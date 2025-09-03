2025JリーグYBCルヴァンカップ準々決勝・ファーストレグが3日に行われ、横浜F・マリノスと柏レイソルが対戦した。プレーオフラウンドを勝ち上がった4クラブに加え、横浜F・マリノス、ヴィッセル神戸、川崎フロンターレ、浦和レッズが新たに登場するルヴァンカップのプライムラウンド。準々決勝から参戦の横浜FMは、東京ヴェルディを下してベスト8に進出した柏をホームに迎え撃つ。試合は18分にアウェイの柏がスコアを動かす