元AKB48の入山杏奈さんは9月3日、自身のInstagramを更新。幼少期の家族写真を公開し、反響を呼んでいます。【写真】元AKB48・入山杏奈の幼少期の姿“甥っ子たち”とのスリーショットも入山さんは「8月に宮崎の祖父母が住んでいた家に行きました」と報告し、4枚の写真を投稿。続けて「親戚にも久しぶりに会って、わたしたちが子供の頃のアルバムとか、叔父叔母みんなの結婚式のアルバムとか見せてもらった」とつづり、1枚目に幼少期