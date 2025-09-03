日本代表の三笘薫が所属するブライトンは、8月31日に行われたプレミアリーグ第3節で強豪マンチェスター・シティを2-1で撃破した。前半に先制されるも後半にPKで同点に追いつき、終了間際に三笘のアシストで逆転勝利を掴んだ。ブライトンはボール保持率こそ36％ほどだったが、ゴール期待値では相手を上回るなど効果的なプレーを完遂。一方、シティは、第2節トッテナム戦でも相手のボール保持率は39％ながら、0-2で敗れている。シテ