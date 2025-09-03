◇セ・リーグ巨人5―3ヤクルト（2025年9月3日京セラD）巨人の大勢投手（26）が3日のヤクルト戦（京セラD）で今季54試合目のリリーフ登板。1回1安打1失点で両リーグ最多の今季40ホールド目（7勝4敗1セーブ）をマークした。巨人投手のシーズン40ホールドは2013年のスコット・マシソンに並ぶ球団3位タイ記録で、日本人右腕では球団初。5―2と3点リードで迎えた8回に3番手として登板。最初に打席へ迎えた2番・長岡を一ゴロ