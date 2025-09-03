◇セ・リーグ巨人5―3ヤクルト（2025年9月3日京セラD）巨人の2年目左腕・森田駿哉投手（28）が3日のヤクルト戦（京セラD）で今季5度目の先発登板。6回4安打2失点（自責0）と好投し、3試合ぶりとなる今季3勝目（3敗）をマークした。高校日本代表でもコンビを組んだ同学年の岸田と5試合連続で先発バッテリーを組んでマウンドへ。初回は1番・浜田にいきなり安打されたが、その後は前回対戦で本塁打されている4番・村上か