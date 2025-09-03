◇セ・リーグ巨人5―3ヤクルト（2025年9月3日京セラD）巨人はヤクルトに快勝して2連勝。3カードぶり勝ち越しを決めて借金1とした。相手先発右腕・ランバートの不安定な立ち上がりを攻めて初回に一挙4点を先取して逃げ切った。1番・丸、2番・若林の連続四球から3番・泉口が右中間へ先制の2点適時三塁打。4試合ぶりに4番復帰を果たした岡本が左越えに適時二塁打を放つと、前日までの5番から8番に打順が下がった吉川も中