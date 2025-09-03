2回ソフトバンク1死満塁、柳町が中前に2点打を放つ＝みずほペイペイドームソフトバンクが快勝した。二回に今宮の先制打や柳町の2点適時打など6長短打で一挙5点を先行。三、六回にも1点ずつ加えて突き放した。大関は6回を1失点でまとめて12勝目。オリックスは先発寺西が崩れ、打線も精彩を欠いた。