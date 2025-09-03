「ソフトバンク７−１オリックス」（３日、みずほペイペイドーム）オリックスが序盤の大量失点が響き、２連敗となった。“鷹巣”で大苦戦中。２４年４月２５日から名称「みずほペイペイドーム」となってから、いまだ未勝利。２４年７月２６日から１分けを挟み１２連敗となってしまった。オリックスがソフトバンクの本拠地で最後に勝利したのは、さかのぼること２４年４月２１日。まだ球場の名称は「ペイペイドーム」だった。