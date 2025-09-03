２日の日本テレビ「踊る！さんま御殿！！」では、「受験勝ち抜いた有名人ＳＰ」が放送された。ヴァイオリニスト松尾依里佳（４１）が登場。京都大学経済学部卒。「私なんかヴァイオリンばっかりやってて、高３の春の模試なんてＥ判定とかだったんです」と明かし、「全然目指せる成績とかじゃないので、電車の時間とかもすごい活用して、ストップゴー暗記法っていうのをやってたんです」と語った。「電車が動いてる駅の間の