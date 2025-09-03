○ 巨人 5 − 3 ヤクルト ●＜21回戦・京セラD大阪＞3日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイター 巨人−ヤクルト』で解説を務めた佐々木主浩氏が、巨人・岡本和真について言及した。8月29日の阪神戦以来4番の打順でスタメン出場した岡本は、2−0の初回無死三塁の第1打席、ランバートが1ボール2ストライクから投じた4球目のストレートをレフトへ弾き返す適時二塁打。佐々木氏は「インコースの低めの甘いボールの打ち方