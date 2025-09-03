楽しみにしていたデートの日に雨が降ってしまうと、「外でデートできないし、なんかつまらない…」と思ってしまいますよね。でも実は、雨の日だからこそ楽しめる場所は結構あるんです。今回は、雨でもしっかり楽しめるおすすめデートスポットを体験談やインタビューをもとにご紹介します。プラネタリウム雨の日でもキレイな星空が楽しめるのが、プラネタリウムのいいところ。2人で並んで座って、静かな空間で星を見ていると、自然