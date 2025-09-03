とある邸宅で起きた密室殺人。捜査にやってきた警官が容疑者たちを取り調べてゆく舞台『MURDER for Two』。登場人物は13人以上。しかし舞台上には2人の俳優とピアノ1台。彼らが体や表情、声を使って何役をも演じ分けてゆく。日本では2016年に初演され話題を呼んだ作品が、初演から続投する坂本昌行さんと、海宝直人さんで2022年に再演。そして今回ふたたびの邂逅。物語はカオスだけど、ウィットに富んだ作品です「段取りが多く大変