◇バレーボール世界選手権第８日（３日、タイ・バンコクほか）１６チームで争う決勝トーナメント（Ｔ）準々決勝が行われ、世界ランク４位の日本は、同８位のオランダと対戦し、３―２の大逆転で勝利して４強入り。２０１０年の銅メダル以来の表彰台に王手をかけた。序盤から高さに勝る相手を攻めあぐね、３―８になったところで日本がタイムアウト。再開するとすぐに石川がアタックを決め流れを切った。その後、同点に追