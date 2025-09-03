◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島２―１ＤｅＮＡ（３日・マツダスタジアム）広島は、運も味方に連敗を３でストップさせた。０―１の５回に敵失で逆転に成功。投手陣が１点リードを守って逃げ切り、３位・ＤｅＮＡに再び１ゲーム差に接近した。思わぬ形で得点が転がり込んできた。５回１死二、三塁。大瀬良の代打・前川が３ボールから手を出し、平凡な遊撃への打球だったが、京田のまさかの後逸で２者が生還した。この回は先頭・菊