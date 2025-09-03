◆パ・リーグソフトバンク７―１オリックス（３日・みずほペイペイドーム）オリックスが完敗し、敵地・みずほペイペイドームでは昨年７月２６日から１２連敗（１分けを含む）となった。誤算だったのは新人・寺西の乱調。初回は３者凡退で立ち上がったものの、２回につかまった。初対戦だったソフトバンク打線に自己最短の１回１／３でＫＯされ、５失点もワーストタイ。「相手打線の勢いを止めることができず、早いイニングで