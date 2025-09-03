◆ＹＢＣルヴァン杯▽準々決勝第１戦横浜ＦＣ２―０神戸（３日・ニッパツ）神戸は２点差で敗れ、先手を奪われる形となった。８月３０日のリーグ戦・横浜ＦＭ戦（１〇０、ノエスタ）からＤＦ山川哲史以外の１０人スタメンを入れ替えて臨んだ。順大在学中のＤＦ入江羚介（りょうすけ、３年）も左サイドバックとしてプロデビュー。前半はピンチも迎えた中でＧＫ新井章太のセーブが光るなど、０―０で後半戦へ突入した。す