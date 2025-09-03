◆ＹＢＣルヴァン杯▽準々決勝第１戦横浜ＦＭ１―４柏（３日・日産スタジアム）柏はアウェーで横浜ＦＭと対戦し、４―１で勝利した。５年ぶりの４強入りへ、第２戦は７日にホームで戦う。柏は８月３１日の福岡戦（２〇１）から中２日での一戦で、先発を４人変更。主に３バックの右を守るＤＦ原田亘を、今季の公式戦で初めて右のウィングバックで先発起用した。５月１４日のリーグ戦では２―０で快勝した相手に、この日も