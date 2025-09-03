◆バレーボール男子強化試合第２戦（３日、東京・有明アリーナ）世界選手権（１２日開幕、フィリピン）に向けた壮行試合第２戦が行われ、世界ランク５位の日本は、同１５位のブルガリアと対戦した。第１セットは主将の石川祐希、高橋藍、オポジット宮浦健人、セッター大宅真樹、ミドルブロッカーは西本圭吾、佐藤駿一郎、リベロは小川智大が先発した。セットカウント１―２で迎えた第４セット（Ｓ）。石川、藍ら主力メンバー