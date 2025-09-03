◇パ・リーグオリックス1―7ソフトバンク（2025年9月3日みずほペイペイD）オリックスは序盤の失点が響き、首位ソフトバンクに連敗。先発寺西が2回に集中打を浴び、1回1/35失点、33球で降板。その後も小刻みな投手リレーでつなぐも、失点を重ねた。敗戦の中での光明は上半身のコンディション不良から3試合ぶりに復帰した太田。3番二塁スタメンで出場し、初回に大関から左前打を放つなど攻守で奮闘した。