実業家のひろゆき氏が、コメの価格について「5キロ5千円を超えても普通に米を買えるような日本人を増やさないといけない」と述べた。【映像】ひろゆき「コメ価だけ下げるのは無理」ひろゆき氏が3日、レギュラーMCを務める「ABEMA Prime」に出演。コメの価格について、私見を述べた。国内ではコメ以外も物価高が進む。「コメの値段だけ下げるのは無理」「5キロ5000円超えてても普通にコメ買える日本人を増やさなくてはいけな