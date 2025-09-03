◇バレーボール女子 世界選手権(8月22日〜9月7日、タイ)準々決勝に臨んだ日本はオランダに勝利しました。決勝ラウンド1回戦で開催国タイに勝利した日本(FIVBランク4位)は、オランダ(同8位)と対戦。過去オランダとは28勝27敗とほぼ五分の戦いを繰り広げており、直近のネーションズリーグでは日本がストレート勝ちを収めていました。第1セット、日本はオランダに先行を許す展開に。和田由紀子選手のアタックなどで盛り返すと、中盤に