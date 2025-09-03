9月の値上げは、食品・飲料など1422品目。今年、企業が値上げした商品の合計は1万7000品目以上でした。家計が苦しいなという方も多いと思います。お得な情報を調べてみました。【写真を見る】商店街限定 お得キャンペーン続々…最大100％還元も？値上げは「逆にチャンス」 このタイミングで割引きしている企業も井上貴博キャスター：飲食料品の値上げが相次いでいます。帝国データバンクによると、9月は1422品目が値上げされ