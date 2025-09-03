2025年9月5日（金）、RMKからアイブロウアイテム3種と保湿ミストが新登場。自然な陰影と立体感を叶えるパウダー、緻密に描けるペンシル、極細筆のリクイドペン、そして潤いとツヤをプラスするグロウミストがラインナップ。テクニック要らずでプロ級の仕上がりを実現し、日常から特別なシーンまで幅広く活躍します。 RMK アイブロウの新作ラインナップ まずはアイブロウの3アイテムをご紹介。 **RMK アイブロウ