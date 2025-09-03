初めてのお産となる双子出産を間近に控えた中川翔子（４０）が３日、Ｘを更新。「ますますのまんまる」になったお腹を公開し、「双子宿すとこんな状態に」「この真夏にお腹に２人も入ってるなんて…尊敬でしかない…」などの声が寄せられている。今月中に出産を予定しており、Ｘで「ますますのまんまる、、、絶対安静がんばります」と大きく、まん丸になったお腹を公開。「すごい、、、双子宿すとこんな状態にお腹が、、、！？