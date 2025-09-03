カメラ目線でポーズを決め…昨年競技を引退した元アスリートが?別人級?の変貌ショットを披露しSNS上では驚きの声があがっている。話題の写真を披露したのは、2021年東京オリンピック空手女子形で銀メダリストとなった清水希容さん(31)。「静と動-Part2-何を見て、どう行動するのか」とつづり、黒のシンプルでシックなスタイルでカメラを真っ直ぐ見つめるショットをインスタグラムで公開。お馴染みの空手着を脱ぎ、モデル