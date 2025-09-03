ソフトバンクの上沢直之投手（31）が、4日のオリックス戦（みずほペイペイドーム）に加入後初の中5日で先発する。前回登板した8月29日のロッテ戦で6回1失点と好投し、4年ぶりの2桁勝利となる10勝目を挙げた右腕は「いいパフォーマンスを出すだけ。1イニングでも1人でも多く投げられるようにしたい」と意気込んだ。8月は4戦全勝、防御率1・73の好成績で先発陣をけん引した。登板を翌日に控えた3日はみずほペイペイドームで最