福岡県警田川署は3日、田川市西本町の道路上で1日午前10時半ごろ、一人で下校中の女子中学生が灰色の軽貨物自動車に乗った見知らぬ男から「どこに行くの。ここが学校？」と声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男は60歳くらいの中肉。色不明の作業着、メガネを着用。