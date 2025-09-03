5回、3ランを放ち、ナインに迎えられる中日・細川＝バンテリンドーム中日の大野が6回2失点で9勝目を挙げた。松山がリーグ最多38セーブ目。0―1の五回に上林の適時打で追い付き、細川の3ランで勝ち越し。六回には石川昂が今季初本塁打を放った。阪神は先発の伊藤将が6回5失点と崩れた。