「巨人５−３ヤクルト」（３日、京セラドーム大阪）ヤクルト・村上が八回にバックスクリーンへ飛び込む特大の１５号ソロを放った。３点を追う八回２死。２−１から大勢の投じた１５０キロを仕留めた。打球は京セラのバックスクリーン、５階席下壁面にぶち当たる超特大弾。村上も打った瞬間に確信し、歩きながら打球の行方を見届けた。８月３０日の広島戦でも全てバックスクリーンへ３本塁打を放ったが、３戦ぶりの１５号。