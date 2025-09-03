伊勢崎オートの5日間開催、ナイターG1「第32回ムーンライトチャンピオンカップ」は3日、初日が行われた。前々節の8月当地SGグランプリで優出3着と奮闘した実力者の金子大輔（45＝浜松）が初日5Rを快勝。上々の滑り出しを決めた。前節の飯塚G1は「前検日にヘッドを換えたら良くなかった」と調整がうまくいかず、伊勢崎に来て「グランプリのヘッドに戻して、そこから少しセッティングを扱った」。レースでは先頭に立ってから「