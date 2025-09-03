「あのちゃん」ことアーティスト・ａｎｏが３日、自身初となる日本武道館公演「呪いをかけて、まぼろしをといて。」を開催した。巨大な翼を背負ったａｎｏがステージ中央に降臨。いきなり会場の度肝を抜いた。絶叫の飛び交う中で大ヒット曲「ちゅ、多様性。」を歌い上げて「ロックの聖地」を瞬く間にａｎｏ色に染め上げた。ａｎｏは、１曲目から激しいダンスパフォーマンスと熱唱で詰めかけたファンを魅了。息を整える間も惜